Protección Civil atiende encharcamientos tras lluvias en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras las lluvias registradas la tarde de este sábado en la capital michoacana, elementos de Protección Civil estatal realizaron recorridos de supervisión en diversas zonas de Morelia, con el objetivo de atender reportes y prevenir inundaciones.

De acuerdo con la dependencia, uno de los puntos intervenidos fue la avenida Poliducto, donde personal operativo llevó a cabo labores de limpieza en alcantarillas para facilitar el flujo del agua y evitar acumulaciones que afecten la vialidad y la seguridad de peatones.

Las acciones fueron apoyadas por Bomberos Estatales, quienes también participaron en la verificación de condiciones en calles y drenajes, ante los encharcamientos provocados por la precipitación.