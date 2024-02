Propuesta escénica de teatro cabaret llega a Morelia este fin de semana

Bruta adjetivo/nombre femenino [persona] Que no tiene inteligencia y por tanto conocimientos. [persona] Que hace uso excesivo de la fuerza, la emplea sin control o comedimiento o se comporta de manera maleducada o desconsiderada con los demás. adjetivo [producto] Que no ha sido trabajado ni manipulado por el hombre. [peso] Que es la suma de la parte útil y de la parte no utilizable. [cantidad] Que no ha sufrido los descuentos que le corresponden. nombre Animal superior. adjetivo coloquial [cosa] Que impresiona por su tamaño, lujo, costo, etc. formal noble bruto Caballo

