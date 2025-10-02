Pronostican lluvias esta tarde de jueves en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves se espera un día con cielo variable, niebla por la mañana y probabilidades de lluvias ligeras por la tarde y noche en la ciudad de Morelia, de acuerdo con el sitio especializado Meteored.mx.

Desde primeras horas del día, se registrará niebla matinal con temperaturas frescas alrededor de los 12 °C. Conforme avance la mañana, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con sensaciones térmicas que irán aumentando paulatinamente, alcanzando los 24 °C alrededor del mediodía.

Para la tarde, se prevén intervalos de sol entre nubes, con una temperatura máxima estimada de 26 °C y sensación térmica de hasta 26 °C, según el reporte actualizado. No obstante, a partir de las 17:00 horas se incrementa la probabilidad de lluvia débil, con un 30 % de posibilidad de precipitación y una acumulación estimada de 0.2 mm. Esta condición podría extenderse hasta la noche.

El viento soplará del norte y noreste durante la mañana y cambiará hacia el este y sur conforme avance el día, con ráfagas de hasta 33 km/h. Por la noche, el termómetro descenderá nuevamente a 16 °C, con cielo parcialmente nublado.

