Pronostican lluvia leve esta tarde de jueves en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves, la capital michoacana amaneció con cielo cubierto y una temperatura de 14 grados, según el portal especializado Meteored.mx, que pronostica una jornada con clima inestable y lluvias ligeras por la tarde.

De acuerdo con el sitio, el día avanzará con nubosidad parcial y temperaturas que alcanzarán los 25°C cerca del mediodía. Las probabilidades de lluvia se incrementan entre las 14:00 y 17:00 horas, con chubascos débiles y viento moderado del sur de hasta 34 km/h.

Por la noche, se espera un descenso en la temperatura hasta los 16 grados, acompañado de neblina ligera y cielo parcialmente nublado. La radiación solar será baja durante casi todo el día, excepto entre las 11:00 y las 14:00 horas, donde se registrarán niveles altos de radiación UV.

Este pronóstico es útil para quienes planean actividades al aire libre o traslados prolongados durante el día. Se recomienda llevar paraguas, mantenerse hidratados y consultar actualizaciones del clima durante la jornada.

