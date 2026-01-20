Pronostican lluvia este martes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes en Morelia, de acuerdo con el pronóstico de Meteored.mx, se espera un día con cielo parcialmente nublado por la mañana, con temperaturas mínimas alrededor de los 9–13 °C en las primeras horas y ambiente más templado hacia el mediodía.

Durante la tarde, aumentará la probabilidad de precipitaciones, ya que se prevé que el cielo esté mayormente nublado y exista una posibilidad de lluvia y tormentas aisladas, con acumulados ligeros de precipitación, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas.

Las temperaturas máximas rondarán los 21–23 °C, pero con la presencia de lluvias débiles puede sentirse un poco más fresco conforme avance la tarde y se incremente la nubosidad.

Finalmente, por la noche el clima tenderá a despejarse nuevamente, con viento moderado del noreste y sin lluvias significativas, aunque se mantendrá un ambiente fresco al cierre del día en la ciudad.

rmr