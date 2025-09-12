Pronostican chubascos tormentosos para este viernes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes la capital michoacana amaneció con cielo nublado y temperaturas de 17°C.

De acuerdo al pronóstico meteorológico compartido esta mañana, durante la tarde se esperan chubascos con tormentas y cielo parcialmente nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 21°C.

Por la noche habrá presencia de niebla y un ambiente fresco, con temperaturas cercanas a los 16°C.

A lo largo del día predominarán vientos provenientes del sureste con una velocidad promedio de 6 km/h.

Se recomienda a la población tomar precauciones al conducir durante la tarde y noche, ya que tanto las lluvias como la niebla pueden reducir la visibilidad y complicar la movilidad.

RYE