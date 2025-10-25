Promueve Alfonso Martínez la celebración de Día de Muertos en Tacámbaro

Tacámbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- De cara a la celebración del Día de Muertos y el próximo desarrollo de los eventos estelares de esta gran tradición, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, presentó la cartelera de actividades ante líderes sociales, empresariales y medios de comunicación de Tacámbaro.

Invitado por un grupo de empresarios de esta región, el Alcalde de Morelia comentó que la presente es la mejor época del año para la capital, ya que es cuando se llevan a cabo los festivales y la ciudad se viste de color y diversión familiar.