Prohibir exhibición de cigarros no hará que la gente deje de fumar: tenderos

En recorrido de MiMorelia.com por tiendas en la capital, Don Juan y su esposa dijeron desconocer que la medida comenzaba este domingo y lo relacionan a una promesa de año nuevo que la mayoría no cumplen. "Así dicen los fumadores cada año, dicen que ya no van a fumar y no es cierto", compartieron.

Asimismo, la señora Paola, dueña de una tienda desde hace 20 años, recuerda que una medida similar se aplicó en el país cuando eliminaron toda la publicidad en las calles respecto a productos de tabaco, pero los consumidores siguieron fumando, incluso lo comparó con la prohibición de la marihuana.