Programa de regularización de colonias en Morelia seguirá de manera indefinida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia (Sedum), Joanna Moreno Manzo, destacó que el programa de regularización para colonias a costo cero tendrá continuidad, por lo que la ciudadanía todavía puede acercarse para poner en regla aquellos asentamientos irregulares.

En entrevista colectiva, la funcionaria indicó que para septiembre se espera concretar el proceso de regularización ante Cabildo de más de cinco colonias, entre ellas algunos polígonos de la Tenencia Morelos, La Ceja, Arboledas del Río Grande y Los Itzicuaros. Sobre estas, comentó que falta la autorización de un concepto las áreas de donación por parte del abogado general, Contraloría y Patrimonio.

Aunado a esto, señaló que también existe el compromiso de trabajar en la colonia Lomas de Chapultepec. Respecto a las colonias con expediente en curso, pero que aún requieren del visto bueno para continuar con el proceso, precisó que son más de 30.