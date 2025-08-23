Programa de regularización de colonias en Morelia seguirá de manera indefinida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia (Sedum), Joanna Moreno Manzo, destacó que el programa de regularización para colonias a costo cero tendrá continuidad, por lo que la ciudadanía todavía puede acercarse para poner en regla aquellos asentamientos irregulares.
En entrevista colectiva, la funcionaria indicó que para septiembre se espera concretar el proceso de regularización ante Cabildo de más de cinco colonias, entre ellas algunos polígonos de la Tenencia Morelos, La Ceja, Arboledas del Río Grande y Los Itzicuaros. Sobre estas, comentó que falta la autorización de un concepto las áreas de donación por parte del abogado general, Contraloría y Patrimonio.
Aunado a esto, señaló que también existe el compromiso de trabajar en la colonia Lomas de Chapultepec. Respecto a las colonias con expediente en curso, pero que aún requieren del visto bueno para continuar con el proceso, precisó que son más de 30.
En este tenor, la funcionaria municipal indicó que este programa, que inició en abril de este año -y que busca que los asentamientos cuenten con certeza jurídica, y así puedan acceder a mejores servicios-, continuará de manera indefinida, por lo que la ciudadanía interesada puede acercarse a emprender el proceso de regularización de las colonias sin costo en los trámites.
“La permanencia del programa es indefinida, mientras esté la administración el programa seguirá, porque está en la Ley de Ingresos, aprobado por Cabildo y publicado en el Periódico Oficial del Estado (…)”, señaló.
Adicionalmente, Moreno Manzo compartió que, para que una colonia pueda ser beneficiada por medio de este programa de regularización, es necesario que no se encuentre bajo ningún conflicto de propiedad.
En cuanto a los trámites que van a costo cero, la secretaria indicó que entre ellos se encuentran: licencia de uso de suelo, visto bueno de lotificación y vialidad, plano de nomenclatura, levantamiento topográfico y autorización definitiva.
RYE