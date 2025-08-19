Programa de regularización de colonias beneficia a más de 90 viviendas al sur de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes, autoridades municipales entregaron la autorización correspondiente de la regularización de dos polígonos de la ahora renombrada colonia Loma Bonita del Sur III, lo que permitirá dar certeza jurídica a más de 90 viviendas.

Desde dicha colonia, ubicada al sur de Morelia, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar recordó que durante más de 30 años estos asentamientos no habían sido regularizados. Y precisó que con la entrega de esta autorización —que el municipio facilitó a costo cero —, las familias podrán iniciar el trámite de sus escrituras.

“Con esto se garantiza que es de ustedes, no hay nada más injusto que estar décadas y años pegando tabiques con su trabajo en un lugar y que no sea de ustedes, por eso hoy aquí está la certeza jurídica y vienen muchos más (…)”, puntualizó el edil.

Martínez Alcázar detalló que en lo que va de su administración se ha otorgado a más de 8 mil 500 familias esta certeza jurídica, con lo cual también se direccionan los servicios públicos municipales correspondientes. Por lo que aseguró que se seguirá trabajando en este rubro a costo cero, siempre y cuando las colonias cumplan con los requisitos estipulados.