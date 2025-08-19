Programa de regularización de colonias beneficia a más de 90 viviendas al sur de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes, autoridades municipales entregaron la autorización correspondiente de la regularización de dos polígonos de la ahora renombrada colonia Loma Bonita del Sur III, lo que permitirá dar certeza jurídica a más de 90 viviendas.
Desde dicha colonia, ubicada al sur de Morelia, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar recordó que durante más de 30 años estos asentamientos no habían sido regularizados. Y precisó que con la entrega de esta autorización —que el municipio facilitó a costo cero —, las familias podrán iniciar el trámite de sus escrituras.
“Con esto se garantiza que es de ustedes, no hay nada más injusto que estar décadas y años pegando tabiques con su trabajo en un lugar y que no sea de ustedes, por eso hoy aquí está la certeza jurídica y vienen muchos más (…)”, puntualizó el edil.
Martínez Alcázar detalló que en lo que va de su administración se ha otorgado a más de 8 mil 500 familias esta certeza jurídica, con lo cual también se direccionan los servicios públicos municipales correspondientes. Por lo que aseguró que se seguirá trabajando en este rubro a costo cero, siempre y cuando las colonias cumplan con los requisitos estipulados.
Por su parte, Joanna Moreno Manzo, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia (Sedum), indicó que esto se logra gracias al programa para la regularización de colonias a costo cero que entró en funcionamiento en abril de este año.
Precisó que los polígonos regularizados representan en conjunto 91 lotes, con lo cual se estarían beneficiando 91 viviendas.
Agregó que este proceso fue posible porque las colonias no se encontraban bajo ningún conflicto de propiedad, es decir, no eran “invasiones”, lo que permitió su factibilidad para la dotación de servicios.
