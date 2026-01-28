Programa de capacitación de pagos digitales llegará a más tenencias de Morelia: Sefeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante este año se prevé dar un mayor impulso para que artesanos y comerciantes de distintas tenencias de Morelia cuenten con la modalidad de pago digital, señaló María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco).

En entrevista para MIMORELIA.COM, la secretaria explicó que el programa de capacitación y entrega de terminales de pago digitales para artesanos y comerciantes se ha extendido a más espacios del municipio, como San Nicolás Obispo, donde se implementó durante la pasada Feria del Molcajete.

Para este 2026, indicó que se espera direccionar estas capacitaciones a más artesanos y comerciantes de otras tenencias como: Santiago Undameo, Tacícuaro y la tenencia Morelos.

“Para las capacitaciones primero se les explica en qué consiste este método de pago, se les brinda una capacitación de más de una hora y posteriormente se les entrega la terminal (…)”, puntualizó.

Agregó que durante este año se mantendrá esta dinámica, y prevén darle un mayor impulso en este inicio de año, particularmente antes de que se concreten distintas ferias gastronómicas y eventos de reactivación económica.

Respecto a los recursos destinados para la adquisición de las terminales, comentó que el monto es variable, ya que se gestionan por mayoreo (dependiendo de las solicitudes que les direccionen); no obstante, detalló que el precio comercial de estos dispositivos puede oscilar entre mil 500 y mil 800 pesos.

Finalmente, Herrera Calderón indicó que desde que se puso en marcha este programa se han entregado cerca de 200 terminales. Aunque reconoció que aún hay artesanos que no optan por esta modalidad de pago, aseguró que desde la Sefeco se continuará impartiendo estas capacitaciones, con el objetivo de que no tengan limitantes al momento de vender sus piezas o productos.

