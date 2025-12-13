Programa “Clandestino” del Ooapas regulariza cerca de mil 500 cuentas comerciales en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El programa “Clandestino”, implementado por el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), ha logrado regularizar cerca de mil 500 cuentas mediante el cambio de toma doméstica a comercial, informó Adolfo Torres Ramírez, titular del OOAPAS.
Durante una entrevista colectiva, el director señaló que este programa, que inició a mediados de 2025 -que tiene como objetivo combatir el clandestinaje de agua en distintas zonas de la capital michoacana-, tendrá continuidad durante el próximo año.
“Lo que tengo entendido es que de pasar las cuentas de doméstico a comercial, llevamos cerca de mil 500 cuentas que se han regularizado, pero nos faltan muchas; ya hemos trabajado en cerca de 6 colonias (…)”, destacó el director, al señalar que el beneficio de este programa es que se pasa a la tarifa correspondiente, sin imponer algún tipo de multa.
Aunado a esto, Torres Ramírez indicó que las colonias con mayor problemática en el rubro de comercios son Chapultepec y la zona Centro, donde se tiene el registro de la cuenta como vivienda; sin embargo, al realizar las inspecciones se detecta que en realidad se trata de negocios o incluso departamentos.
Mientras que, en otras colonias de desarrollo posterior, informó que se han regularizado a cerca de 900 usuarios que ya contaban con el servicio, esto sin tener un contrato. “Son justamente esos clandestinos que están pasando a ser usuarios comunes”, destacó.
Añadió que en este último rubro se ha trabajado en colonias como Ciudad Jardín y Villas del Pedregal, aunque señaló que la incidencia también se presenta en otras zonas de la capital.
En este sentido, el director resaltó que estas acciones también permitirán avanzar en la actualización del padrón del organismo, el cual presenta un rezago importante, por lo que así tanto el OOAPAS como distintas áreas del Ayuntamiento, podrán contar con un solo padrón vigente.
BCT