Programa “Clandestino” del Ooapas regulariza cerca de mil 500 cuentas comerciales en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El programa “Clandestino”, implementado por el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), ha logrado regularizar cerca de mil 500 cuentas mediante el cambio de toma doméstica a comercial, informó Adolfo Torres Ramírez, titular del OOAPAS.

Durante una entrevista colectiva, el director señaló que este programa, que inició a mediados de 2025 -que tiene como objetivo combatir el clandestinaje de agua en distintas zonas de la capital michoacana-, tendrá continuidad durante el próximo año.

“Lo que tengo entendido es que de pasar las cuentas de doméstico a comercial, llevamos cerca de mil 500 cuentas que se han regularizado, pero nos faltan muchas; ya hemos trabajado en cerca de 6 colonias (…)”, destacó el director, al señalar que el beneficio de este programa es que se pasa a la tarifa correspondiente, sin imponer algún tipo de multa.