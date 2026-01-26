Profeco pone lupa a gasolinera en Morelia; una de las más caras por litro en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una estación de gasolina en la capital michoacana fue exhibida por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) como una de las más caras del país en cuanto al precio de la gasolina regular, al vender el litro en $24.99 pesos, cifra por encima del promedio nacional.

Durante la sección “Quién es quién en los precios”, presentada este lunes en la conferencia matutina presidencial, el titular de Profeco, César Iván Escalante Ruiz, detalló que, según el monitoreo realizado del 12 al 18 de enero, el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubicó en $23.57 pesos por litro.

En contraste, la estación Oxxo Gas, ubicada en la avenida Francisco I. Madero Poniente #5900, en Morelia, registró uno de los precios más altos del país, con un margen de ganancia de $2.76 por litro, superando lo establecido por la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina.