Procesión al amanecer, misas y el Dragón por la noche: así será el lunes de fiesta en La Inmaculada de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes 8 de diciembre se celebrará la jornada central de las fiestas en honor a la Inmaculada Concepción de María, en la parroquia ubicada en la colonia Vasco de Quiroga de Morelia.
Las actividades comenzarán desde temprano, con el arranque de la procesión a las 5:45 de la mañana, partiendo de la esquina de avenida Madero y Tejedores de Aranza. A las 6:00 am se realizarán las tradicionales mañanitas a la Virgen, seguidas de la Santa Misa dedicada a los bienhechores de la parroquia.
Más adelante, se celebrarán otras misas dirigidas a distintos sectores de la comunidad:
8:00 am: Misa por los enfermos.
12:00 pm: Misa por los grupos parroquiales.
Por la tarde, a las 5:00 pm, se llevará a cabo la tradicional procesión con la imagen de la Virgen, en un recorrido por las calles del barrio.
El día culminará con una solemne concelebración eucarística a las 7:00 pm, presidida por el arzobispo coadjutor de Morelia, Mons. José Armando Álvarez Cano, y un espectáculo de juegos pirotécnicos a las 9:00 pm, frente al templo, protagonizado por el tradicional Dragón.
