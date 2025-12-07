Procesión al amanecer, misas y el Dragón por la noche: así será el lunes de fiesta en La Inmaculada de Morelia

Más adelante, se celebrarán otras misas dirigidas a distintos sectores de la comunidad:

8:00 am : Misa por los enfermos.

12:00 pm: Misa por los grupos parroquiales.

Por la tarde, a las 5:00 pm, se llevará a cabo la tradicional procesión con la imagen de la Virgen, en un recorrido por las calles del barrio.

El día culminará con una solemne concelebración eucarística a las 7:00 pm, presidida por el arzobispo coadjutor de Morelia, Mons. José Armando Álvarez Cano, y un espectáculo de juegos pirotécnicos a las 9:00 pm, frente al templo, protagonizado por el tradicional Dragón.