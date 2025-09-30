Procesan a Armando "N", señalado de violar a su vecino de 15 años, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) presentó datos de prueba que permitieron obtener vinculación a proceso en contra de Armando “N”, presunto responsable de violación en agravio de su vecino, de 15 años, en esta ciudad capital.

Indagatorias realizadas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, establecen que el pasado 6 de septiembre, el detenido le pidió ayuda al adolescente para sacar la basura, situación que Armando “N” aprovechó para atacarlo sexualmente al interior de su domicilio.

Estos hechos se repitieron el pasado 19 de septiembre, sin embargo, el investigado fue sorprendido por vecinos del lugar, quienes alertaron a la Policía de Morelia, logrando así su detención.

Una vez presentado ante el agente del Ministerio Público, se formuló imputación contra Armando “N”.

En audiencia, el Juez de Control resolvió vincularlo a proceso, imponiéndole prisión preventiva oficiosa como medida cautelar; además de establecer un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones.

rmr