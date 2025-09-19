¿Problemas de comunicación en casa? IJUM tiene taller para padres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM) invitó a padres y madres de familia a participar en el Taller para Padres, cuyo tema central será la comunicación asertiva, con el propósito de brindar herramientas para fortalecer la convivencia y el diálogo en el hogar.

El curso abordará aspectos como el manejo de emociones, la comunicación efectiva y la prevención de adicciones, con el objetivo de fomentar relaciones familiares más sanas.

📍 El taller se impartirá en dos horarios:

Matutino: lunes de 10:00 a 11:30 de la mañana.

Vespertino: lunes de 4:00 a 5:30 de la tarde.

La sede será en la Avenida Periodismo José Tocaven Lavín #745, Morelia, Michoacán.