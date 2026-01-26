Primer Domingo Familiar busca fortalecer economía local: Sefeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Jardín de la Soterraña será sede del Primer Domingo Familiar, evento que busca impulsar la economía local de esta zona del Centro Histórico, destacó María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco).

En rueda de prensa, la secretaria indicó que esta actividad se realizará el próximo domingo 15 de febrero y se desarrollará en un horario de 8:00 a 18:00 horas.

Añadió que se espera la participación de 22 expositores, entre emprendedores, artesanos, cocineras tradicionales y los mismos negocios que se encuentran en las inmediaciones del Jardín.

Agregó que esta iniciativa surge a partir de los propios emprendedores y establecimientos de la zona, por lo cual extendió una invitación a las y los morelianos para que se sumen a esta actividad.

En cuanto a la expectativa, señaló que se prevé una asistencia de más de 400 personas, así como una derrama económica estimada en 80 mil pesos.