Primer convenio del Parque Agrologístico de Morelia se prevé para 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se espera que para el 2026 se pueda concretar el primer convenio para la instalación de una empresa en el Parque Agrologístico de Morelia, de hecho, actualmente son cinco empresas extranjeras interesadas en establecerse en este proyecto, informó Hugo Anaya Ávila, coordinador general de Desarrollo Económico y Finanzas.

En entrevista colectiva, se le cuestionó al coordinador respecto a los avances que se tienen en este proyecto, pues desde hace más de un año se instaló la primera piedra para su conformación.

Sobre el tema, indicó que se cuenta con varias empresas interesadas, y particularmente hasta inicios de mes son cinco las que ya han enviado correos electrónicos para analizar su instalación. De estas, comentó que dos son estadounidenses y dos de origen chino, y sin dar mayores detalles indicó que algunas están relacionadas con centros de datos y con el tema de movilidad eléctrica.

“Esperamos que para fin de año o principios de enero tendremos los proyectos, y con esto seguiremos trabajando, para que en el 2026 se pueda tener una empresa y se anuncie por parte del presidente Alfonso Martínez Alcázar la primera firma de convenio (...)”, destacó.