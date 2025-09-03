Primer cielo aborregado de septiembre en Morelia, ¿qué significa?

Y es que se observó que el cielo presentó un patrón de nubes conocido como altocúmulos, cuya forma recuerda a pequeños copos o borregos dispersos.

Este tipo de nubes se forma entre los 2 y 7 kilómetros de altitud, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con la Conagua, los altocúmulos están compuestos por gotitas de agua y suelen aparecer en distintos niveles de la atmósfera, lo que da al cielo esa apariencia segmentada.