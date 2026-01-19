Prevención del delito y reconexión familiar, pilares para construir una sociedad más sana: CTP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para avanzar en la construcción de una sociedad más sana, segura y libre de violencia, la reconexión familiar y el trabajo coordinado en materia de prevención del delito son fundamentales, afirmó el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, durante el Foro de Ciberseguridad “Desconek-tate y Reconek-tate Morelia”, realizado en la Escuela Secundaria Técnica No. 108.

“La familia es el primer espacio donde se aprenden valores, límites y formas de convivencia; fortalecerla es clave para prevenir la violencia y los delitos que hoy se presentan también en el mundo digital”, subrayó el fiscal.

Bajo el lema “Porque tu mejor red de protección es la familia”, Carlos Torres exhortó a las y los estudiantes a reflexionar sobre el papel de la familia como la primera red de apoyo, orientación y formación de valores.