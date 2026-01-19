Prevención del delito y reconexión familiar, pilares para construir una sociedad más sana: CTP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para avanzar en la construcción de una sociedad más sana, segura y libre de violencia, la reconexión familiar y el trabajo coordinado en materia de prevención del delito son fundamentales, afirmó el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, durante el Foro de Ciberseguridad “Desconek-tate y Reconek-tate Morelia”, realizado en la Escuela Secundaria Técnica No. 108.
“La familia es el primer espacio donde se aprenden valores, límites y formas de convivencia; fortalecerla es clave para prevenir la violencia y los delitos que hoy se presentan también en el mundo digital”, subrayó el fiscal.
Bajo el lema “Porque tu mejor red de protección es la familia”, Carlos Torres exhortó a las y los estudiantes a reflexionar sobre el papel de la familia como la primera red de apoyo, orientación y formación de valores.
Asimismo, hizo un llamado a docentes y autoridades educativas a mantener una coordinación permanente para prevenir los delitos que afectan a niñas, niños y adolescentes, especialmente en entornos digitales.
En ese sentido, destacó que la Fiscalía General del Estado impulsa acciones preventivas en toda la entidad: “No podemos esperar a que el delito ocurra; la prevención, la información y el acompañamiento familiar son herramientas fundamentales para proteger a nuestras niñas, niños y jóvenes”, expresó Torres Piña.
El Fiscal General señaló que, a través de 45 foros realizados en distintos municipios, la FGE busca fomentar la convivencia, la reflexión y la participación social para prevenir al menos 11 delitos que registran un incremento, entre ellos el robo de identidad y el secuestro virtual, además de promover la reconexión familiar como un eje central de la estrategia preventiva.
Durante la bienvenida, el director del plantel, Roberto Hernández Mondragón, destacó que la educación enfrenta importantes retos en materia de ciberseguridad, por lo que consideró indispensable el trabajo conjunto con las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
El foro contó con la participación de madres y padres de familia, quienes coincidieron en la necesidad de dedicar más tiempo de calidad a sus hijas e hijos, así como de estudiantes que manifestaron su interés por conocer los delitos de los que pueden ser víctimas y las instancias a las que pueden acudir en caso de riesgo.
Por su parte, la directora de la Policía Cibernética de la FGE, Patricia Cecilia Navarrete Soriano, expuso los principales riesgos asociados al uso de plataformas digitales, las consecuencias legales de conductas delictivas en línea y la importancia de la comunicación familiar para prevenir situaciones de riesgo.
Finalmente, Guasín Show reforzó el mensaje de concientización mediante una dinámica interactiva dirigida a las y los estudiantes, enfocada en el uso responsable de la tecnología.
El evento contó con el respaldo de la Secretaría de Educación, representada por la subsecretaria de Administración, Patricia Flores Anguiano, así como del Poder Legislativo, a través de la diputada local Nalleli Julieta Pedraza Huerta.
BCT