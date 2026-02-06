Prevén un viernes soleado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 6 de febrero, la capital michoacana registrará un clima mayormente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 °C por la mañana y hasta 25 °C por la tarde, según datos meteorológicos consultados.

Durante gran parte del día, el cielo permanecerá despejado, con ligeros intervalos de nubes por la tarde. Los vientos alcanzarán velocidades de entre 13 y 37 km/h, provenientes principalmente del norte y noroeste.

Un aspecto importante a considerar es la radiación ultravioleta, que alcanzará niveles altos y muy altos entre las 11:00 y las 14:00 horas. A mediodía, se prevé un nivel de radiación UV de 9, catalogado como “muy alto”, por lo que se recomienda evitar la exposición directa al sol sin protección. En ese lapso, se sugiere el uso de bloqueador solar con FPS 25 o superior, sombreros, gafas de sol y ropa ligera de manga larga.

Para la noche, se esperan cielos despejados y temperaturas que descenderán hasta los 15 °C hacia las 23:00 horas, con vientos más suaves del oeste y sur.

