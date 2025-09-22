Prevén tormentas por la tarde este lunes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, la capital michoacana experimentará una jornada de clima variado, según el pronóstico de Meteored.mx.

La mañana inició con niebla y cielo cubierto, registrando temperaturas de entre 14 y 17°C. Hacia el mediodía, el cielo se despejará parcialmente con temperaturas máximas de hasta 26°C y una sensación térmica ligeramente superior. A pesar del cielo más claro, se recomienda precaución, ya que el índice de radiación solar alcanzará niveles “muy altos” entre las 11:00 y 14:00 horas, con valores entre 25 y 50 FPS.

Por la tarde, a partir de las 14:00 horas, se prevé un aumento en la nubosidad con lluvias débiles que podrían evolucionar en tormentas intensas hacia las 17:00 horas, acompañadas de una precipitación estimada de hasta 3.6 mm y ráfagas de viento de hasta 33 km/h provenientes del sur.

Durante la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con temperaturas cercanas a los 16°C.

De acuerdo con el portal especializado Meteored.mx, la probabilidad de lluvia es del 80%, lo que hace recomendable portar paraguas y evitar actividades al aire libre durante la tarde.