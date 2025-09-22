Prevén tormentas por la tarde este lunes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, la capital michoacana experimentará una jornada de clima variado, según el pronóstico de Meteored.mx.
La mañana inició con niebla y cielo cubierto, registrando temperaturas de entre 14 y 17°C. Hacia el mediodía, el cielo se despejará parcialmente con temperaturas máximas de hasta 26°C y una sensación térmica ligeramente superior. A pesar del cielo más claro, se recomienda precaución, ya que el índice de radiación solar alcanzará niveles “muy altos” entre las 11:00 y 14:00 horas, con valores entre 25 y 50 FPS.
Por la tarde, a partir de las 14:00 horas, se prevé un aumento en la nubosidad con lluvias débiles que podrían evolucionar en tormentas intensas hacia las 17:00 horas, acompañadas de una precipitación estimada de hasta 3.6 mm y ráfagas de viento de hasta 33 km/h provenientes del sur.
Durante la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con temperaturas cercanas a los 16°C.
De acuerdo con el portal especializado Meteored.mx, la probabilidad de lluvia es del 80%, lo que hace recomendable portar paraguas y evitar actividades al aire libre durante la tarde.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta tropical Narda, ubicada a 260 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, está generando bandas nubosas que afectan el occidente del estado. Estas condiciones provocarán lluvias intensas de hasta 150 mm en la región costera de Michoacán, así como rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje elevado de hasta 3.5 metros.
