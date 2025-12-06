Prevén que festejos guadalupanos 2025 superen afluencia de años anteriores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se estima que los festejos guadalupanos de este 2025 sean la mejor edición de los últimos cuatro años, particularmente por la afluencia registrada en la zona del Santuario de Guadalupe, destacó Marco Antonio Garibay González, titular de la Dirección de Mercados y Plazas de Morelia.
Al respecto, el director señaló que las y los comerciantes le han externado que se ha tenido una buena visita por parte de la población, pues detalló que el sábado pasado incluso tuvieron que cerrar la avenida Tata Vasco cerca de las 20:00 horas, esto debido a la gran presencia de visitantes y peregrinos.
“Nosotros estimamos cerca de los 60 mil visitantes solo el sábado pasado; antes esa cantidad se sumaba en dos fines de semana. Esto también se traduce en una derrama económica, la cual todavía no podemos estimar porque estamos a poco más de media temporada”, destacó Garibay González.
En este tenor, recordó que el año pasado registraron cerca de 120 mil asistentes a los festejos guadalupanos que se realizan en las inmediaciones del Templo de San Diego, lo que abarca la zona del Jardín Morelos, la avenida Tata Vasco y la calzada Fray Antonio de San Miguel. Por ello, estiman que este 2025 se puedan superar dichas cifras.
Añadió que el próximo 10 de diciembre se instalará el resto de comerciantes en la avenida Tata Vasco, por lo que en total serán aproximadamente mil las y los comerciantes populares establecidos en los puntos antes mencionados.
Para culminar, destacó que cada puesto deberá retirarse al culminar el 12 de diciembre, para que durante la madrugada del día 13 se realicen las labores de limpieza y así se reanude la circulación en la zona.
BCT