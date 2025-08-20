Prevén miércoles mayormente nublado por la tarde, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles se espera un día mayormente nublado y con ligera probabilidad de lluvia por la tarde en la ciudad de Morelia, según el pronóstico de Meteored.mx.

De acuerdo con el portal especializado en meteorología, por la mañana se presentarán condiciones de neblina y temperaturas frescas que rondarán los 13°C a las 07:00 horas. Conforme avance el día, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con temperaturas que alcanzarán los 26°C alrededor de las 14:00 horas.

Para la tarde, a partir de las 17:00 horas, se prevé una lluvia débil con una probabilidad del 30% y acumulación estimada de 0.1 mm, mientras que por la noche regresarán condiciones de cielo parcialmente nublado y neblina.

En cuanto al índice de radiación ultravioleta (UV), el sitio advierte niveles muy altos entre las 11:00 y las 14:00 horas, alcanzando incluso niveles extremos (FPS 50+), por lo que se recomienda el uso de bloqueador solar, ropa adecuada y evitar la exposición prolongada al sol.

Los vientos oscilarán entre los 10 y 30 km/h, con dirección variable durante el día, predominando del norte y sureste.

rmr