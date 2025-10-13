Morelia

Prevén lunes con cielo nublado, pero sin lluvias, en Morelia

CYNTHIA ARROYO
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, la capital michoacana amaneció con cielo mayormente nublado y temperaturas frescas, de acuerdo con el portal especializado Meteored.mx.

Durante las primeras horas del día se registró una ligera neblina en algunas zonas de la ciudad, con temperaturas mínimas que oscilaron entre los 12 y 14 grados Celsius. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga parcialmente cubierto, mientras el termómetro asciende paulatinamente.

Para el mediodía y primeras horas de la tarde se pronostica una mejoría en las condiciones climáticas, con intervalos de sol y temperaturas máximas que podrían alcanzar los 25 grados Celsius. En esta franja horaria se recomienda aprovechar para realizar actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias.

Hacia la noche, el ambiente volverá a refrescar, con temperaturas entre los 15 y 17 grados Celsius. El cielo permanecerá parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones, mientras que se espera viento leve proveniente del norte.

