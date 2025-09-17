Prevén lluvias por la tarde este miércoles en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, la capital michoacana tendrá un día marcado por la inestabilidad climática, con alta probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, según el portal especializado Meteored.mx.

Desde temprano, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con temperaturas frescas que iniciarán en 14°C a las 7:00 horas. Conforme avancen las horas, se prevé un incremento en la temperatura hasta alcanzar los 24°C, aunque con presencia de lluvias débiles desde las 11:00 horas.

De acuerdo con el reporte, la mayor intensidad de precipitaciones se registrará alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera una tormenta acompañada de viento del sureste con rachas de hasta 17 km/h. Para el resto de la tarde y noche, las lluvias persistirán de forma intermitente, con intensidad ligera a moderada.

El índice de radiación ultravioleta (UV) alcanzará niveles muy altos entre las 11:00 y las 14:00 horas, por lo que se recomienda el uso de protector solar, sombrilla o prendas de manga larga si se debe estar al aire libre.

Se pronostica una acumulación de lluvia de hasta 11 mm en el transcurso del día, por lo que se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones al conducir, evitar zonas inundables y mantenerse informada a través de canales oficiales.

rmr