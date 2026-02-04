Prevén lluvias este miércoles en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, Morelia tendrá un día mayormente soleado, con temperaturas templadas durante la mañana y un ambiente más cálido por la tarde, de acuerdo con el pronóstico de Meteored.mx.

Durante las primeras horas del día, se esperan temperaturas cercanas a los 9 grados Celsius, con cielo despejado y sensación térmica ligeramente superior. Conforme avance la mañana, el termómetro irá en ascenso, alcanzando alrededor de 21 grados hacia el mediodía.

Para la tarde, el ambiente será cálido, con una temperatura máxima aproximada de 25 grados Celsius, además de cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 36 km/h.

Hacia la noche, existe una probabilidad del 30% de lluvia ligera, principalmente después de las 20:00 horas, con acumulados estimados de 0.3 milímetros. En ese periodo, la temperatura descenderá a los 18 grados, mientras que por la noche podría ubicarse cerca de los 14 grados Celsius.

En cuanto a la radiación solar, el índice de fotoprotección será muy alto durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda el uso de bloqueador, gorra o sombrero si se realizan actividades al aire libre.

