Prevén lluvias esta tarde de lunes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, el inicio de semana estará marcado por lluvias y tormentas en la capital michoacana, de acuerdo con el sitio especializado Meteored.mx.

Desde primeras horas del día, el cielo se ha mantenido con nubosidad parcial, alcanzando los 19°C hacia las 11:00 horas. Sin embargo, las precipitaciones comenzarán a intensificarse por la tarde. Para las 14:00 horas se prevé una tormenta con una acumulación de hasta 5.8 mm, acompañada de ráfagas de viento del sur de hasta 25 km/h.

Hacia las 17:00 horas continuarán las lluvias con menor intensidad, aunque persistirá el cielo nublado. La temperatura máxima se estimó en 25°C y la mínima en 10°C, con una probabilidad de lluvia del 80% durante el día.

Por la noche, el clima se mantendrá fresco, con lloviznas dispersas y vientos suaves del sureste.

Ante estas condiciones, se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones, evitar zonas propensas a encharcamientos y consultar fuentes oficiales para mantenerse informados.

rmr