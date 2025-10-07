Prevén lluvias desde mediodía este martes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes se esperan lluvias intermitentes y posibles tormentas eléctricas en Morelia, especialmente durante la tarde y noche, según el portal especializado Meteored.mx.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá nublado con presencia de neblina y temperaturas entre los 13 y 16 grados Celsius. A partir de las 14:00 horas comenzarán las precipitaciones, incrementando su intensidad alrededor de las 17:00 horas, momento en que se prevé una tormenta con una acumulación aproximada de 6.2 mm y vientos del sur de hasta 25 km/h.

La temperatura máxima será de 26 °C y la mínima de 12 °C, con ráfagas de viento que oscilarán entre los 12 y 35 km/h.

Las condiciones climáticas adversas están relacionadas con el huracán Priscilla, que se intensificó esta madrugada a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. El fenómeno se localiza frente a las costas de Baja California Sur y Jalisco, con vientos sostenidos de hasta 155 km/h. Este sistema afecta indirectamente a gran parte del occidente del país, incluyendo Michoacán.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia por lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en regiones de Michoacán, lo que podría ocasionar encharcamientos, caída de árboles o anuncios publicitarios. Se recomienda extremar precauciones ante viento y posibles descargas eléctricas.

