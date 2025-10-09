Prevén lluvias a lo largo del día en Morelia; por la tarde, las más fuertes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves se espera un día lluvioso y con tormentas en la capital michoacana, según el pronóstico del portal especializado Meteored.mx.

A lo largo del día se prevé un 90% de probabilidad de lluvia, con acumulaciones estimadas de hasta 28 milímetros. Las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora, principalmente durante la tarde.

El clima comenzará con cielo cubierto desde las 07:00 horas, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 23 grados Celsius. Las tormentas más intensas están previstas entre las 14:00 y 17:00 horas. Por la noche, las lluvias continuarán de forma intermitente, aunque con menor intensidad.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población extremar precauciones, evitar cruzar calles inundadas, y estar atentos a los avisos de Protección Civil o autoridades locales.

rmr