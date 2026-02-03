Prevén inversión de Banobras para concretar metrobús en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El proyecto del metrobús en Morelia podría ser una realidad. Durante este martes, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Gladyz Butanda Macías, acudió a la Ciudad de México al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), con la finalidad de "ultimar detalles de un gran proyecto que pronto anunciaremos para fortalecer la movilidad de Morelia".
Fuentes al interior del Gobierno de Michoacán consultadas por MiMorelia.com indicaron que la inversión que se tendría a través de esta financiera sería para el sistema de transporte masivo en Morelia, el cual incluye el metrobús, principalmente para la zona poniente.
De acuerdo con el comunicado de prensa por parte de la Sedum, "el eje central de la conversación fue el Morebús, proyecto que además de estar alineado al Plan Michoacán, proyecta beneficiar a por lo menos 79 mil 795 usuarias y usuarios diarios".
Este tipo de sistema de transporte masivo para el poniente de la capital michoacana atenderá una de las necesidades más apremiantes por parte de la población. MiMorelia.com platicó en semanas pasadas con autoridades del Instituto del Transporte del Estado de Michoacán (ITEM), quienes aseguraron que se busca dar financiamientos a los concesionarios para el cambio de unidades a más grandes, además de fortalecer la ruta que tendrá el metrobús.
mrh