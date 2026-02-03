Prevén inversión de Banobras para concretar metrobús en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El proyecto del metrobús en Morelia podría ser una realidad. Durante este martes, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Gladyz Butanda Macías, acudió a la Ciudad de México al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), con la finalidad de "ultimar detalles de un gran proyecto que pronto anunciaremos para fortalecer la movilidad de Morelia".

Fuentes al interior del Gobierno de Michoacán consultadas por MiMorelia.com indicaron que la inversión que se tendría a través de esta financiera sería para el sistema de transporte masivo en Morelia, el cual incluye el metrobús, principalmente para la zona poniente.