Prevén intervenir puentes vehiculares en San Miguel del Monte; avanza rehabilitación de caminos rurales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se espera que en este año el Ayuntamiento de Morelia pueda intervenir dos puentes vehiculares de la tenencia de San Miguel del Monte, compartió Roberto Carlos López, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Morelia.

Desde la comunidad de El Páramo, autoridades municipales dieron a conocer que desde diciembre y en estas semanas de enero se ha logrado la rehabilitación de 17 kilómetros de caminos rurales en esta zona, esto en beneficio de las y los habitantes de distintas comunidades.

“Esto en inversión podría representar cerca de 50 mil pesos, esto en relación de que tenemos la maquinaria para poder hacer la intervención”, precisó.

Respecto a los beneficiarios, señaló que a pesar de ser una zona con poca población, pues se estima que son alrededor de mil 200 personas, las cuales —subrayó— tienen una gran conexión y actividad en la capital y en otras tenencias. Por lo cual resulta prioritario realizar estas labores.

En este tenor, adelantó que la misma población les ha solicitado que se puedan intervenir algunos de los puentes vehiculares con los que cuentan, de los cuales señaló que se espera intervenir dos en este año.

“Está uno hacia el camino de Tumbisca, y el otro por el ingreso. Obligadamente se deberán de intervenir programados en diferentes fechas (…)”, compartió.

rmr