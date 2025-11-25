Prevén cielo parcialmente nublado y hasta 25 °C en Morelia este martes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes, la capital michoacana registrará un clima parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 °C al amanecer y los 25 °C durante la tarde, de acuerdo con el sitio especializado Meteored.mx.

Durante la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas de 10 °C a las 07:00 horas y cielo parcialmente nublado. Conforme avance el día, el termómetro aumentará progresivamente, alcanzando su punto máximo entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé una sensación térmica de hasta 25 °C.

El viento soplará del sur con velocidades de entre 12 y 34 km/h durante la tarde, mientras que la radiación ultravioleta alcanzará niveles altos (FPS 6) entre las 11:00 y las 14:00 horas, por lo que se recomienda usar bloqueador solar si se realizan actividades al aire libre.

Por la noche, el clima se tornará más fresco, con cielos mayormente despejados y temperaturas que descenderán hasta los 15 °C a las 23:00 horas.

rmr