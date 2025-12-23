Prevén aumento del 20% al presupuesto de la Secretaría de Cultura de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se proyecta que el presupuesto de la Secretaría de Cultura Municipal (SeCultura) aumente en un 20% para el próximo año, indicó Fátima Chávez Alcaraz, titular de la dependencia.

A pregunta de MIMORELIA.COM, la secretaria señaló que dicho incremento presupuestal se aprobó la semana pasada, por lo que todavía no se tiene el monto con el que contará la dependencia para 2026, pero estiman que sea cercano al 20%.

“Nos da mucho gusto poder dar estas noticias para la ciudad, sobre todo por el trabajo que se está haciendo en materia de construcción de paz (…)”, indicó.

Chávez Alcaraz explicó que esto forma parte del impulso que la administración actual brinda a la cultura, por lo que con dicho incremento se podrá dar continuidad a distintos programas.

Cuestionada respecto a si se prevé impulsar alguna actividad nueva, la funcionaria señaló que esperan concretar el proyecto del coro de la ciudad, con lo cual se podrá reforzar la vertiente musical en el municipio.

BCT