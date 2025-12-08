Prevé tus trámites: bancos no abrirán este viernes 12 de diciembre

Ante este cierre, se recomienda a las y los usuarios prever con anticipación cualquier trámite bancario que requiera atención en ventanilla, como pagos de créditos, transferencias de grandes montos, movimientos empresariales o validaciones notariales.

A pesar de la suspensión de servicios en sucursal, los canales digitales como la banca en línea, aplicaciones móviles y cajeros automáticos funcionarán con normalidad para operaciones básicas como consultas, transferencias y retiros.

Finalmente, se recuerda que el próximo día inhábil bancario será el jueves 25 de diciembre, por lo que se sugiere anticipar cualquier trámite relacionado con fin de año.

rmr