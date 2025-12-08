Prevé tus trámites: bancos no abrirán este viernes 12 de diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 12 de diciembre, las instituciones bancarias en México suspenderán operaciones en todo el país, con motivo del Día del Empleado Bancario, de acuerdo con el calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La disposición aplica para todos los bancos y entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV, que deberán cerrar sus puertas y detener operaciones presenciales.
Ante este cierre, se recomienda a las y los usuarios prever con anticipación cualquier trámite bancario que requiera atención en ventanilla, como pagos de créditos, transferencias de grandes montos, movimientos empresariales o validaciones notariales.
A pesar de la suspensión de servicios en sucursal, los canales digitales como la banca en línea, aplicaciones móviles y cajeros automáticos funcionarán con normalidad para operaciones básicas como consultas, transferencias y retiros.
Finalmente, se recuerda que el próximo día inhábil bancario será el jueves 25 de diciembre, por lo que se sugiere anticipar cualquier trámite relacionado con fin de año.
