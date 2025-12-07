Prevé Congreso de Michoacán aprobar deuda de 345 mdp a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Congreso de Michoacán alista la aprobación de una deuda de 345 millones de pesos para el Ayuntamiento de Morelia, con plazo hasta 15 años y garantía de participaciones federales, en sesión nocturna de este martes.

El dictamen, ya avalado en comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública, autoriza al municipio contratar el financiamiento con cualquier banco del sistema financiero mexicano.

La intención del ayuntamiento de Alfonso Martínez Alcázar es principalmente la inversión es la planta potabilizadora, y bajo los siguientes puntos como justificación:

La capacidad actual es insuficiente frente al crecimiento de la ciudad.

La nueva planta asegura agua de calidad, mayor volumen y eficiencia.

La línea a Villas del Pedregal resolverá un déficit histórico de suministro.

"Considerando que el Municipio siga percibiendo los recursos provenientes de la Federación, este tendría un endeudamiento sostenible, además que se verá fortalecido con la Inversión Pública Productiva, con la Construir una nueva planta potabilizadora de 400 LPS que complementará a la planta actual, la cual tiene 60 años y presenta obsolescencia. El proyecto incluye una línea de distribución hacia Villas del Pedregal, el fraccionamiento más grande de Morelia", menciona el dictamen.

Los 345 millones se destinarán a obra pública productiva (partida 61000). Otros 5.1 millones cubrirán fondos de reserva y costos asociados. El crédito podrá incluir derivados para mitigar riesgos de tasa.

La deuda se pagará con hasta el 30% de las participaciones federales del municipio, sin afectar afectaciones previas. El Ayuntamiento podrá negociar periodo de gracia de hasta 12 meses.

El préstamo busca acelerar proyectos de infraestructura en la capital, que arrastra rezago en vialidades y servicios básicos.

BCT