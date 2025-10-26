Presupuesto para UMSNH aumentará 7.35% en 2026: Bedolla

Lo anterior, se sumará a los ingresos propios que cada año tiene la Universidad Michoacana y que se calculan en alrededor de 400 millones de pesos o más por distintos conceptos.

Ramírez Bedolla destacó el compromiso de su administración con la institución y la comunidad nicolaita al ser un bastión importante para la formación de estudiantes y para el desarrollo de Michoacán.

A lo que reiteró el respaldo para la UMSNH sin disminuir su presupuesto y con la firme convicción de avanzar para que la institución continúe fortalecida y crezca científica y académicamente.

BCT