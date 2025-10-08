Presuntos normalistas retienen vehículos en la carretera Tiripetío-Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de presuntos estudiantes normalistas mantiene retenidas unidades de carga en la carretera Tiripetío-Pátzcuaro y en la Tiripetío-Acuitzio, en Morelia, informaron autoridades del C5 Michoacán esta mañana de miércoles.
A través de redes sociales, el centro de monitoreo emitió una alerta vial, en la que exhorta a la ciudadanía a evitar la zona debido a la interrupción parcial del paso, principalmente para vehículos de carga.
Hasta el momento no se ha informado el motivo exacto de la manifestación, ni el número total de unidades retenidas. Sin embargo, este tipo de acciones han sido frecuentes por parte del estudiantado normalista como forma de presión para la liberación de plazas automáticas o la entrega de recursos educativos.
Las autoridades de seguridad recomiendan tomar vías alternas y mantenerse informados a través de canales oficiales.
rmr