Presuntos normalistas retienen vehículos en la carretera Tiripetío-Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de presuntos estudiantes normalistas mantiene retenidas unidades de carga en la carretera Tiripetío-Pátzcuaro y en la Tiripetío-Acuitzio, en Morelia, informaron autoridades del C5 Michoacán esta mañana de miércoles.

A través de redes sociales, el centro de monitoreo emitió una alerta vial, en la que exhorta a la ciudadanía a evitar la zona debido a la interrupción parcial del paso, principalmente para vehículos de carga.