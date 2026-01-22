Presuntos normalistas de Tiripetío realizan actos vandálicos en la Morelia-Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de normalistas de Tiripetío ponchó las llantas de un vehículo nodriza que transportaba automóviles, sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de la Tenencia de Tiripetío. Además, bloquearon la citada vialidad, de acuerdo con reportes difundidos en redes sociales.

Lo anterior ocurrió durante la noche de este jueves, aproximadamente en el kilómetro 24, zona donde los manifestantes suelen solicitar apoyo económico a los automovilistas.

La situación fue reportada por varios conductores al número de emergencias. Se espera que elementos policiales intervengan para restablecer el orden y el libre tránsito vehicular en la zona.

mrh