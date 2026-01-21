Presente, Gobierno de Morelia en la Feria Internacional de Turismo de Madrid

Madrid, España (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia, que encabeza el Alcalde Alfonso Martínez Alcázar, comenzó su participación en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, el más importante foro mundial de hablahispana y en el cual se determinan las tendencias y oportunidades para las y los empresarios más destacados de la rama turística.

Alfonso Martínez, mencionó que el principal objetivo es fortalecer la promoción de Morelia, sus atractivos culturales, artísticos y gastronómicos, que hacen de la capital, un lugar único en el mundo. También se buscarán afianzar alianzas estratégicas que permitan atraer viajeros internacionales.