Presentarán queja ante CEDH por trabajador que fue privado de sus derechos laborales

Mediante un video, Rubén, desde el hospital, narró que aunque el caso comenzó hace nueve años, la universidad aún lo mantiene como trabajador activo, por lo que los denunciantes señalaron que alguien más está recibiendo el recurso que por derecho le corresponde, situación que se le informó al abogado de la Universidad, sin embargo, detallaron que éste hizo firmar a Rubén un convenio para recibir solamente 2 mil 200 pesos mensuales, cifra que le es insuficiente para cubrir los gastos de salud, ya que actualmente es diabético, con sus dos piernas amputadas y diversas complicaciones.

En ese sentido, Eduardo Tena adelantó que no descarta el llamar al sindicato a movilizarse y manifestarse en caso de no recibir respuesta por parte de la autoridad nicolaita, a la par, aseguró que no firmaría la revisión del CCT hasta que no se resuelva el problema del trabajador Rubén Reyes Barrera.

avl