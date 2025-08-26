Presentan en Morelia el libro “Azul Puro” e inauguran diplomado en Alta Gerencia Policial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde el Centro Administrativo de Morelia (CAM) se llevó a cabo la presentación del libro "Azul Puro", de Bernardo León Olea, asesor de la actual administración municipal en materia de seguridad.

Durante el evento, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar destacó que, en el marco de esta presentación, también se dio a conocer el inicio del Diplomado de Alta Gerencia Policial: Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.

En su mensaje, el edil subrayó que “la base de desarrollo de nuestro país y de cualquier región o municipio es la paz y seguridad (…)”, por lo cual resaltó que en el libro de León Olea se plantea una visión con la que coincide plenamente: que la solución de la política de seguridad en México recae en las policías municipales.

“Si la Federación decidiera recortar el presupuesto a la mitad de la Policía Federal y dárselo a los municipios para sus policías municipales, mejoraríamos enormemente la construcción de la paz de nuestro país”, aseveró Martínez Alcázar, a la par de resaltar distintas acciones que se impulsan en su administración para fortalecer a la Policía Morelia.

Por su parte, Bernardo León Olea explicó que escribió "Azul Puro" por dos razones principales: la falta de textos especializados sobre policías municipales en México y la necesidad de ofrecer un material de análisis, experiencias e información útil para los elementos de estas corporaciones.

Añadió que el libro servirá como material de apoyo en el diplomado recién inaugurado y se encuentra dividido en cuatro capítulos.

En ellos, comentó que se abordan temas como la importancia de fortalecer a las policías municipales y su nivel de eficiencia; las estrategias de proximidad y recepción de denuncias; la investigación; y, finalmente, la relevancia de los municipios como el nivel de gobierno más importante, además de aspectos relacionados con la carrera policial.