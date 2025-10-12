Presentan en el FICM los cortometrajes de la beca ANIMÉXICO, impulsada por Guillermo del Toro y Alejandro Ramírez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), se llevó a cabo la presentación del programa de cortometrajes ANIMÉXICO, una función especial que reunió los trabajos de jóvenes animadores mexicanos beneficiados con la beca impulsada por Guillermo del Toro, Alejandro Ramírez y Cinépolis.
La proyección, realizada en la sala 3 del Cinépolis Centro, incluyó seis cortometrajes: La bestia, Rest in Peace, Nube, El ombligo de la luna, Layla y The Famous Last Show. Estas obras fueron realizadas durante la formación de los becarios en Gobelins, l’École de l’image, una de las escuelas de animación más prestigiosas del mundo.
Durante la presentación, Pablo Baksht explicó que los aspirantes deben postularse directamente a la escuela y que es Gobelins quien selecciona a los estudiantes con base en su talento. “Esta beca cubre todos los gastos de colegiatura y manutención durante dos años en París, y nació en este festival gracias a la visión de Guillermo del Toro y al compromiso de Alejandro Ramírez”, señaló.
Por su parte, Alejandro Ramírez, presidente del FICM y director general de Cinépolis, recordó que el programa nació en 2018 a partir de una conversación con Del Toro para apoyar a jóvenes mexicanos interesados en la animación. “Ya son nueve estudiantes que han pasado por esta experiencia, y varios de ellos han sido reconocidos en festivales internacionales”, destacó.
La función también incluyó un mensaje grabado de Guillermo del Toro, quien celebró el avance del programa y anunció su intención de expandirlo con la creación de una escuela de animación en técnica stop motion. “Cuando cambias una vida, cambias una generación. En el programa está representando la excelencia estos becarios”, expresó el cineasta tapatío.
Los cortometrajes presentados
La bestia: Dirigido por Ram Tamez, junto a Marlijn van Nuenen y Alfredo Gerard Kuttikatt. Una historia sobre migración y el miedo como fuerza devoradora.
Nube: De Christian Arredondo y Diego Alonso Sánchez de la Barquera, aborda el duelo y la maternidad desde una mirada poética.
Rest in Peace: Dirigido por Deborah Balboa, combina humor negro y crítica política en una fábula sobre el poder.
El ombligo de la luna: De Ezequiel Garibay, retrata el viaje de un padre y su hijo con las cenizas de la madre, en un relato de realismo mágico.
Layla: De Narda Rodríguez, explora la amistad y el crecimiento emocional con una estética vibrante y disruptiva.
The Famous Last Show: De Alejandra Ané Quintana, reflexiona sobre la obsesión artística y los vínculos familiares.
Con esta función, el FICM refrendó su papel como espacio de exhibición y encuentro para las nuevas generaciones del cine mexicano, mostrando el impacto real de la beca ANIMÉXICO, que ha logrado proyectar el talento nacional en la escena internacional de la animación.
