Presentan en el FICM los cortometrajes de la beca ANIMÉXICO, impulsada por Guillermo del Toro y Alejandro Ramírez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), se llevó a cabo la presentación del programa de cortometrajes ANIMÉXICO, una función especial que reunió los trabajos de jóvenes animadores mexicanos beneficiados con la beca impulsada por Guillermo del Toro, Alejandro Ramírez y Cinépolis.

La proyección, realizada en la sala 3 del Cinépolis Centro, incluyó seis cortometrajes: La bestia, Rest in Peace, Nube, El ombligo de la luna, Layla y The Famous Last Show. Estas obras fueron realizadas durante la formación de los becarios en Gobelins, l’École de l’image, una de las escuelas de animación más prestigiosas del mundo.

Durante la presentación, Pablo Baksht explicó que los aspirantes deben postularse directamente a la escuela y que es Gobelins quien selecciona a los estudiantes con base en su talento. “Esta beca cubre todos los gastos de colegiatura y manutención durante dos años en París, y nació en este festival gracias a la visión de Guillermo del Toro y al compromiso de Alejandro Ramírez”, señaló.