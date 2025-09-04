Presentación de Christian Nodal traerá mayor afluencia turística en Morelia: Sectur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el anuncio de la presentación del músico y cantante mexicano Christian Nodal para las Fiestas Patrias, la Secretaría de Turismo (Sectur) de Michoacán aseguró que Morelia se verá beneficiada con la afluencia turística durante el puente del Grito de Independencia.
Asimismo, destacó que se trata de una verbena popular que permitirá que todas las familias y grupos de amigos disfruten de las fiestas de una manera sana y divertida.
Además, puntualizó que este tipo de artistas siempre ha permitido el desplazamiento de visitantes a la capital michoacana, tal y como ha sucedido con presentaciones de Carín León, Chayanne y Alejandro Sanz, inclusive con la presentación de la Banda El Recodo el 15 de septiembre del año pasado.
De acuerdo con el Ayuntamiento de Morelia, sobre la afluencia turística durante las fiestas patrias de 2024, se informó que la ciudad recibió más de 2.6 millones de turistas en la primera mitad del año, un aumento del 6 por ciento en comparación con 2023, consolidándose como destino colonial. Para este año se prevé un crecimiento superior al 5 por ciento en la afluencia turística, en la espera de que el músico y cantante mexicano Christian Nodal sea un atractivo para las fiestas.
RPO