Presentación de Christian Nodal traerá mayor afluencia turística en Morelia: Sectur

De acuerdo con el Ayuntamiento de Morelia, sobre la afluencia turística durante las fiestas patrias de 2024, se informó que la ciudad recibió más de 2.6 millones de turistas en la primera mitad del año, un aumento del 6 por ciento en comparación con 2023, consolidándose como destino colonial. Para este año se prevé un crecimiento superior al 5 por ciento en la afluencia turística, en la espera de que el músico y cantante mexicano Christian Nodal sea un atractivo para las fiestas.