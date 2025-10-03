Presenta SeCultura Morelia Antología de mujeres escritoras en la IV Fillm

Esta publicación fue impulsada por la Secretaría de Cultura de Morelia, y es resultado de la convocatoria emitida en 2024, durante el Festival de Arte para Todxs, organizado por la organización civil Contenedor de Arte, en coordinación con Sonámbula, El Traspatio y la consultoría Huella Digital.

Durante la presentación editorial, la Secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, destacó que las mujeres que promovieron esta iniciativa, trabajaron desde sus respectivas trincheras, para consolidar este proyecto. En ese sentido, Chávez Alcaraz destacó que la intención del Gobierno de Morelia, a través de SeCultura, es “dar voz a las mujeres, además de seguir promoviendo la participación ciudadana y fomentar la creatividad entre la comunidad artística”.