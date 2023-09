Presenta Festival Internacional de Cine de Morelia la programación de su 21ª edición

Los estrenos internacionales del 21er FICM son:

Documental



• À la chaleur des années froides (Al calor de los años frios), de Eytan Jan y Darius Kaufmann

• A Season with Isabella Rossellini, de Marian Lacombe

• A Still Small Voice, de Luke Lorentzen

• The Art of Eating - The Life of M.F.K. Fisher, de Gregory Bezat

• Celluloid Underground, de Ehsan Khoshbakht

• Cinema Has Been My True Love: The Work and Times of Lynda Myles, de Mark Cousins

• Going to Mars: The Nikki Giovanni Project, de Joe Brewster y Michèle Stephenson

• Petro, de Sean Mattison

• The Private Lives of Jordi Mollà & Domingo Zapata de Giuseppe Ferlito

• Rather, de Frank Marshall

• Ricardo and the Painting, de Barbet Schroeder

• Room 999, de Lubna Playoust

• The Space Race, de Lisa Cortes y Diego Hurtado de Mendoza

• Viva Varda!, de Pierre-Henri Gibert



Ficción



• All of Us Strangers, de Andrew Haigh

• Anatomy of a Fall, de Justine Triet

• Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, de Aitch Alberto

• Banel & Adama, de Ramata-Toulaye Sy

• (Can’t) Let It Go, de Roy Szuper

• Cerrar los ojos, de Victor Erice

• La chimera, de Alice Rohrwacher

• Club Zero, de Jessica Hausner

• Conversaciones sobre el odio, de Vera Fogwill

• Los colonos, de Felipe Gálvez Haberle

• Los delincuentes, de Rodrigo Moreno

• L'Été dernier, de Catherine Breillat

• Ex-Husbands, de Noah Pritzker

• Fallen Leaves, de Aki Kaurismäki

• Fingernails, de Christos Nikou

• The Holdovers, de Alexander Payne

• How to Have Sex, de Molly Manning Walker

• I Told You So, de Ginevra Elkann

• Los impactados, de Lucía Puenzo

• Killers of the Flower Moon (Asesinos de la luna), de Martin Scorsese

• May December, de Todd Haynes

• Next Goal Wins, de Taika Waititi

• Perfect Days, de Wim Wenders

• Pet Shop Days, de Olmo Schnabel

• Poor Things, de Yorgos Lanthimos

• Radical, de Christopher Zalla

• Rapito, de Marco Bellocchio

• Le Règne Animal, de Thomas Cailley

• Richelieu, de Pier-Philippe Chevigny

• Robot Dreams, de Pablo Berger

• The Shepherd, de Iain Softley

• Teddy, de Ludovic Boukherma y Zoran Boukherma

• Tres Hermanos, de Francisco Joaquín Paparella

• The Zone of Interest, de Jonathan Glazer