Presenta Consejo Ciudadano de Morelia informe de actividades 2025

Destacó que el Consejo está conformado por 45 consejeras y consejeros, mujeres y hombres con trayectorias y visiones diversas, unidos por el compromiso común de trabajar por el bienestar del municipio. En este sentido, uno de los ejes centrales del trabajo durante 2025 fue la apertura y renovación del organismo, mediante convocatorias públicas que fortalecieron su carácter plural y representativo.

A lo largo del año, el Consejo impulsó espacios de diálogo, mesas de trabajo, actividades comunitarias y proyectos con impacto social, priorizando siempre la escucha a la ciudadanía.

Tan solo en el año recién concluido, se realizaron 234 actividades, reuniones y eventos, con la participación de más de 7 mil 700 personas, mientras que desde la creación del organismo se han desarrollado 955 actividades, beneficiando a más de 22 mil 600 asistentes.

Asimismo, se resaltó el compromiso con la construcción de paz y la promoción de valores cívicos, a través de actos realizados en coordinación con instituciones como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y autoridades educativas, llevando actividades cívicas a plazas y tenencias del municipio.