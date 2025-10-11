Presenta Comisión Fílmica de Morelia segundo informe de actividades

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Fílmica de Morelia, creada hace dos años bajo la administración del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, presentó al Consejo Honorario su segundo informe de actividades, y adelantó que para este 2026 se continuará promoviendo la formación de talento, a través de 5 becas del 90 por ciento en el Instituto Latinoamericano de Ciencias Cinematográficas (ILATACC).

En encuentro con medios, la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, resaltó que a pesar de ser una comisión joven, ya se puede hablar de resultados importantes, tomando en cuenta su conformación respaldada por un cabildo, así como la voluntad y el apoyo presupuestal por parte del municipio; además de contar con un consejo honorario conformado por importantes perfiles del mundo del cine.

A su vez, el consejero honorario Juan Pablo Arroyo, adelantó que en el marco de la reunión anual de consejeros se lograron importantes acuerdos, entre los que destacó las becas de ILATACC, para las que se trabajará en próximos meses en la generación de una convocatoria, así como el apoyo que se proyectará por parte del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) hacia los estados en 2026. Añadió que también se propuso a Cinépolis la valoración conjunta de guiones de largometrajes que pudieran llegar a realizarse en Morelia.