Preparan operativo vial y de seguridad para la Cabalgata de los Reyes Magos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía Morelia alista un operativo de seguridad y vialidad con al menos 200 elementos para la Cabalgata de los Reyes Magos, que se realizará el próximo lunes 5 de enero, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.
En entrevista colectiva, el comisionado señaló que el despliegue de los elementos se realizará desde el punto de inicio de la actividad, es decir, desde el Templo del Santo Niño, ubicado sobre la avenida Acueducto, con dirección hacia la fuente de Las Tarascas y posteriormente por la avenida Madero, hasta llegar al primer cuadro del Centro Histórico.
“Vamos a estar muy atentos del desarrollo de esta actividad con un dispositivo cercano a los 200 agentes que van a estar participando con cortes de circulación paralelos y perpendiculares a la avenida Acueducto y Madero (...)”, puntualizó.
En este tenor, Alarcón Olmedo indicó que aproximadamente a las 17:30 horas este trayecto ya estará despejado, con la finalidad de que al culminar la misa que se efectuará en el Templo del Santo Niño, los contingentes se incorporen a la vialidad para iniciar el recorrido.
Cabe resaltar que, en rueda de prensa, las autoridades municipales señalaron que en esta actividad participarán, además de Melchor, Gaspar y Baltasar, aproximadamente 12 instituciones. Asimismo, durante el trayecto, las y los niños podrán entregar sus cartas a los ayudantes de los Reyes Magos.
