Preparan operativo vial y de seguridad para la Cabalgata de los Reyes Magos

En entrevista colectiva, el comisionado señaló que el despliegue de los elementos se realizará desde el punto de inicio de la actividad, es decir, desde el Templo del Santo Niño, ubicado sobre la avenida Acueducto, con dirección hacia la fuente de Las Tarascas y posteriormente por la avenida Madero, hasta llegar al primer cuadro del Centro Histórico.

“Vamos a estar muy atentos del desarrollo de esta actividad con un dispositivo cercano a los 200 agentes que van a estar participando con cortes de circulación paralelos y perpendiculares a la avenida Acueducto y Madero (...)”, puntualizó.