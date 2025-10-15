Morelia

Preparan el Panteón de Morelia con nuevas luminarias para Día de Muertos

Sustituyen y dan mantenimiento a 10 lámparas en el andador principal
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de brindar espacios más seguros, ordenados y con mejor iluminación, el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, realizó labores de mantenimiento y sustitución de 10 lámparas en el andador principal del Panteón Municipal.

Estas acciones, ejecutadas por personal de la Dirección de Alumbrado Sustentable, de la Secretaría de Servicios Públicos, forman parte del programa permanente de rehabilitación del alumbrado público, con el que se mejora la calidad de vida de la ciudadanía al garantizar espacios dignos y funcionales.

El cambio de luminarias contribuye a reforzar la seguridad de las y los visitantes, además de embellecer este punto emblemático de la capital michoacana, especialmente en la antesala de las celebraciones del Día de Muertos, cuando aumenta la afluencia al panteón.

La administración de Alfonso Martínez mantiene un compromiso constante con el mantenimiento urbano, impulsando proyectos que fortalezcan la infraestructura y el bien común de los morelianos.

