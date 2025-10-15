Preparan el Panteón de Morelia con nuevas luminarias para Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de brindar espacios más seguros, ordenados y con mejor iluminación, el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, realizó labores de mantenimiento y sustitución de 10 lámparas en el andador principal del Panteón Municipal.

Estas acciones, ejecutadas por personal de la Dirección de Alumbrado Sustentable, de la Secretaría de Servicios Públicos, forman parte del programa permanente de rehabilitación del alumbrado público, con el que se mejora la calidad de vida de la ciudadanía al garantizar espacios dignos y funcionales.